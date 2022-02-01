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Силовики прийшли з обшуками на підприємства Ахметова

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:18

На гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії.

Джерело: компанія Метінвест у Facebook

Дослівно: "Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес Групи з боку силових структур – дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка, чиниться тиск на співробітників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність".

Деталі: Компанія заявляє, що веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а також прозоро взаємодіє з будь-якими контролюючими органами.

"Метінвест" закликав правоохоронні органи "утриматися від незаконних дій та припинити тиск на підприємства групи через нібито неправильно розраховані податкові відрахування".

Нагадаємо: Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

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