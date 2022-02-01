Зеленський та Джонсон розпочали зустріч

Розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Також під головуванням Зеленського та Джонсона відбудуться українсько-британські переговори.

Після завершення перемовин вони проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.

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