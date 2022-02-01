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Зеленський та Джонсон розпочали зустріч

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:10
Зеленський та Джонсон розпочали зустріч
Зеленський та Джонсон, фото: УП

Розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Також під головуванням Зеленського та Джонсона відбудуться українсько-британські переговори. 

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Після завершення перемовин вони проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • З дипломатичних джерел стало відомо, що під час візиту прем’єрів Польщі та Британії до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці між Україною, Польщею та Британією.
  • Під час свого виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський коротко згадав про це, підтвердивши чутки.
  • Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВелика БританіяБорис Джонсон
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