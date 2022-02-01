Зеленський та Джонсон розпочали зустріч
Вівторок, 1 лютого 2022, 17:10
Розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Також під головуванням Зеленського та Джонсона відбудуться українсько-британські переговори.
Реклама:
Після завершення перемовин вони проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- З дипломатичних джерел стало відомо, що під час візиту прем’єрів Польщі та Британії до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці між Україною, Польщею та Британією.
- Під час свого виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський коротко згадав про це, підтвердивши чутки.
- Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.
Українська правда