Путін прокоментував відповідь США і НАТО: не врахували "ключові вимоги" РФ

Президент Росії Володимир Путін не побачив "врахування ключових вимог" РФ у відповідях США і НАТО на російські вимоги щодо безпеки.

Джерело: пресконференція Путіна після зустрічі із угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном

Пряма мова Путіна: "Звичайно обговорювалося питання, пов’язане із врегулюванням українського конфлікту… Ми також провели обмін думками щодо російських пропозиції США і НАТО надати довготривалих юридичних гарантій безпеки.

Зазначимо, що уважно аналізуємо отримані 26 січня від США і НАТО письмові відповіді. Але вже зараз зрозуміло, що принципові російські занепокоєння лишилися проігнорованими.

Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог, що стосуються нерозширення НАТО, відмови від розташування ударних систем озброєння біля кордонів РФ, а також повернення військової інфраструктури блоку до стану 1997 року, коли був підписаний засадничий акт Росія-НАТО".

Деталі: Путін знову повторив тезу, що США і НАТО посилаються на норму, що будь-яка країна може обирати собі спосіб захисту. Проте, за його словами, не можна "допускати зміцнення будь-якої безпеки за рахунок безпеки інших держав".

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