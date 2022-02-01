Російським матерям потрібно пам’ятати, що українці захищатимуть державу до останнього – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що росіянам важливо пояснити на випадок війни, що потужна українська армія боронитиме свою державу до останньої краплі крові.

Джерело: Джонсон під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським

Пряма мова Джонсона: "Ми робимо усе, що можливо, для того, аби посилити спроможність України чинити опір.

Але я думаю, найкраще, що ми можемо зробити – це все-таки донести до російських громадян можливість того, що відбудеться, реальність того, що українці боротимуться, вони битимуться за свою країну. Українці будуть боротися до останньої краплі крові.

200 тисяч військових України є дуже потужними, тому російські матері мають пам’ятати про життя своїх синів.

Можливо, це утримає Путіна від посилення конфлікту, і ми залучаємося до діалогу задля цього".

Деталі: Зеленський погодився, що "росіяни мають почути українців", а також що Україна не збирається віддавати свої території та людей.