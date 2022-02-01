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Звільнилася очільниця Держпродспоживслужби

Вівторок, 1 лютого 2022, 20:38
Звільнилася очільниця Держпродспоживслужби
Магалецька, фото: держпродспоживслужба

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

Джерело: Магалецька у Facebook

Пряма мова Магалецької: "Причина – наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців.

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Робота на посаді голови ДПСС потребує постійного включення в режимі 24/7/365 і повної самовіддачі. Працювати в такому режимі в найближчий час я просто фізично не зможу.

Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру у підвішеному стані фактично без керівництва".

Деталі: Вона дала декілька порад своїм наступникам – продовжити реформи та реалізувати до кінця запущені проєкти.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Магалецьку призначили головою відомства у листопаді 2020 року.

Українська правда
Теми: звільнення
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