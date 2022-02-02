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Два десятки людей загинули через зсув ґрунту в еквадорському Кіто

Середа, 2 лютого 2022, 02:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей.

Джерело: мер Сантьяго Гуардерас, якого цитує Reuters

Деталі: Крім того,  47 людей отримали поранення, з них двоє – у критичному стані.

Є повідомлення про 20 зниклих безвісти.

Влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія створила притулки для постраждалих сімей та розпочала розчищення вулиць у місті. Рятувальні бригади продовжують обшукувати будинки і вулиці, вкриті брудом.

Передісторія:

  • Проливні дощі увечері 31 січня викликали скупчення води в ущелині біля робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна. Внаслідок цього на житлові будинки впали бруд та каміння, що вплинуло на електропостачання.
  • Дощі у Кіто були еквівалентні 75 літрам на квадратний метр, що є найвищим показником майже за два десятиліття.

Теми: стихійне лихо
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