Два десятки людей загинули через зсув ґрунту в еквадорському Кіто

Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей.

Джерело: мер Сантьяго Гуардерас, якого цитує Reuters

Деталі: Крім того, 47 людей отримали поранення, з них двоє – у критичному стані.

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Є повідомлення про 20 зниклих безвісти.

Влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія створила притулки для постраждалих сімей та розпочала розчищення вулиць у місті. Рятувальні бригади продовжують обшукувати будинки і вулиці, вкриті брудом.

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