ЗМІ: США намагаються відмовити президента Бразилії Болсонару від візиту до Путіна

Уряд США закликав президента Бразилії Жаїра Болсонару скасувати візит до Росії до президента Володимира Путіна.

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Джерело повідомило, що "зараз не найкращий час для поїздки" і що офіційні особи США "намагалися відмовити (Болсонару) від поїздки", наголосивши, що це може виявитися "прорахунком".

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Раніше газета Folha з посиланням на бразильських дипломатів повідомила, що Болсонару не планує пропонувати Путіну підтримку або приймати чиюсь сторону. Зазначалося, що Болсонару натомість дотримуватиметься сфер, що становлять двосторонній інтерес, таких як торгівля. Повідомлялося, що він не планує скасовувати поїздку.

У понеділок Болсонару заявив, що сподівається, що криза з Україною буде вирішена "гармонічно" і що не очікував порушити це питання під час зустрічі з Путіним, оскільки хотів більше зосередитися на економічних темах, таких як агробізнес.

Бразилія проголосувала за пропозицію США обговорити ситуацію в Україні у Раді Безпеки ООН. Штатам потрібно як мінімум дев'ять голосів, щоб продовжити засідання ради. Джерело сказало, що голосування Бразилії допомогло розвіяти побоювання, що Болсонару може зайняти чийсь бік у ситуації з Україною, але додало, що поїздка все ще викликає занепокоєння.

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Представник Держдепартаменту США заявив, що Держдепу відомі повідомлення про поїздку Болсонару, але не відповів на питання про те, чи Вашингтон підштовхує його до скасування візиту. Бразильський дипломат, який попросив не називати його імені, сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен не підштовхував Болсонару до скасування подорожі, коли в неділю зателефонував міністру закордонних справ Бразилії Карлосу Франку. Він додав, що Сполучені Штати знають, що візит Болсонару до Москви пов'язаний виключно з торгівлею.

Офіційні особи США побоюються, що поїздка в Москву може надати Путіну сміливості.

Reuters пише, що візит, запланований на цей місяць, є шансом Болсонару затвердити свій глобальний вплив, адже він втратив ключового союзника внаслідок поразки колишнього президента США Дональда Трампа на виборах 2020 року.