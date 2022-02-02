Прем'єр: Норвегія "негайно" скасовує більшість Covid-обмежень

Норвегія скасує більшість COVID-обмежень.

Джерело: The Local, прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, на якого посилається The Guardian

Деталі: Йонас Гар Стере заявив, що Норвегія негайно скасує більшу частину своїх заходів щодо стримування COVID-19, оскільки, як зазначається, сплеск захворювання навряд чи поставить під загрозу служби охорони здоров'я.

Зокрема, ресторанам знову буде можна дозволено подавати алкоголь після 11 вечора, робота з дому більше не буде обов'язковою, а нинішнє обмеження у 10 відвідувачів у приватних будинках буде знято. Термін самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19 скорочено до чотирьох днів.

Зміни набувають чинності з 23:00 вівторка.

Решта обмежень може бути знята вже 17 лютого, якщо ситуація з вірусом розвиватиметься "належним чином".

Йонас Гар Стере додав, що обмеження можуть бути запроваджені в майбутньому, і сказав, що, як і раніше, рекомендується дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо: З 26 січня норвезький уряд скасував свої правила карантину для всіх прибулих через COVID-19. Мандрівники, які прибувають до Норвегії, більше не будуть зобов’язані проходити карантин, незалежно від їхнього статусу вакцинації або наявності у них дійсного сертифіката COVID-19.