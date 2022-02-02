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Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України: ПЗРК та боєприпаси

Середа, 2 лютого 2022, 09:53
Фото з Twiiter Mariusz Błaszczak

Уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. 

Про це оголосив в ніч на 2 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Добрі новини. На моє прохання, Рада міністрів схвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", - повідомив Маріуш Блащак. 

Нагадаємо, напередодні під час візиту до Києва прем’єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Польща планує передати Україні "боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу".

"Piorun" ("Блискавка") - це модернізована модифікація ПЗРК Grom, відома також як Grom-М, польського виробництва, призначена для враження літаків, гелікоптерів та безпілотників. 

Теми: Польщазброя
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