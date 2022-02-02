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США, НАТО, ОБСЄ і ЄС продовжать зусилля для стримування РФ від нападу на Україну

Середа, 2 лютого 2022, 11:28
ФОТО: GETTY IMAGES

США, НАТО, ОБСЄ та ЄС зобов'язалися продовжити шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії Росії проти України.

Про це повідомили у Держдепартаменті США у вівторок, пише "Європейська правда".

1 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, чинним головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігневом Рау та верховним представником ЄС Жозепом Боррелем, зазначив речник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, Блінкен підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та обговорив дипломатичні взаємодії з Росією на тлі нарощування російської військової могутності біля кордонів України. 

"Учасники домовилися продовжувати тісну координацію та зобов'язалися шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії проти України", - заявив Нед Прайс.

Напередодні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, у якій наполіг, що російське вторгнення в Україну матиме важкі наслідки.

Блінкен і Лавров обговорювали письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

Лавров раніше заявляв, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Теми: СШАНАТОРосіяЄС
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