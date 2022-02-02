Олімпіада: біатлоністка Білосюк підхопила Covid, шансів на медаль в естафеті меншає

Українська біатлоністка Олена Білосюк не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді-2022, вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Джерело: тренер жіночої збірної України Урош Велепець, "Суспільне Спорт" із Пекіна

Деталі: Це не перший випадок позитивного тесту на Covid в олімпійській делегації України, однак перший саме серед спортсменів.

Позитивний тест капітан жіночої збірної Білосюк отримала 2 лютого.

За словами тренера, команда уже кілька днів без масажів через ситуацію з коронавірусом, а хвороба Олени Білосюк – "це катастрофа".

Пряма мова Велепця: "Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен (отримав позитивний тест – ред.) – Олена Білосюк.

Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів (чи встигне відновитися, – ред.).

Тест Олени – це катастрофа. За команду ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от.

Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. В нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині".

Деталі: Олена Білосюк була кандидаткою на виступ у змішаній естафеті, яка відкриватиме програму біатлону на Олімпіаді-2022 (субота, 5 лютого, 11:00). Тепер вона на старт не вийде.

За словами Уроша Велепця, у підсумковий склад України на цю гонку потраплять ті біатлоністки, які будуть здорові.

"Ті, хто буде здоровий до першого старту. Одна дівчина відпала. Побачимо, що буде завтра-післязавтра. Готуємося до першого старту, естафети, надіємося, що чотири спортсменки будуть "негативними". І зможемо потім вибрати. Якщо залишиться дві, то поставимо тих, які є", – сказав Велепець.

На жіночому тренуванні у середу, 2 лютого, були присутні усі українські біатлоністки, крім Олени Білосюк – це Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Після прильоту в Пекін позитивний тест на коронавірус отримав Юрай Санітра – тренер чоловічої збірної України. Він двічі отримував позитивний тест, тож був поміщений на самоізоляцію.

На наступний день позитивний тест отримав тренер чоловічої команди Ігор Ященко, однак на наступний день результат уже був негативний.

1 лютого видання XSport повідомило про два позитивні результати тестів у обслуговуючого персоналу української збірної, однак президент федерації біатлону Володимир Бринзак не підтвердив цю інформацію.

У кар'єрі Олени Білосюк Олімпіада-2022 – четверта. Вона дебютувала на Іграх у 2010 році, стала олімпійською чемпіонкою в естафеті у 2014 році. А на Олімпіаді-2018 вона була прапороносицею збірної України, однак на старт у жодній гонці не вийшла.

У сезоні 2021/22 Олена Білосюк провела 10 перегонів, виступила в дев'яти гонках у грудні, після чого пропустила майже повністю січневі старти.