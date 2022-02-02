Опублікували відповіді США та НАТО на вимоги Кремля: деталі

Іспанське видання El Pais заявило, що отримало у своє розпорядження відповіді США та НАТО на пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки", та опублікувало їхні деталі.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на El Pais.

Видання зазначає, що відповіді значною мірою відображають повідомлення, які західні лідери публічно передавали Кремлю.

"З огляду на суттєве, неспровоковане, невиправдане і тривале російське військове нарощування в Україні та навколо неї, а також у Білорусі, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію", - йдеться у заяві НАТО.

"Позиція уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що прогресу в цих питаннях можна досягти лише в умовах деескалації щодо загрозливих дій Росії щодо України", - попередив Вашингтон.

У відповіді США сказано, що Вашингтон готовий обговорювати концепцію "неподільності безпеки", яку ОБСЄ схвалила на своєму саміті у 2010 році. Москва включила цей принцип до першої статті свого проєкту угоди, стверджуючи, що можливий вступ України до НАТО вплине на її безпеку.

У тексті США попереджають, що не поділяють думку Росії, і зазначають, що "концепцію неподільності" безпеки "не можна розглядати ізольовано".

У документі Вашингтона із самого початку чітко зазначено, що він "продовжує твердо підтримувати політику відкритих дверей НАТО", і тому не відкидає майбутнього включення України чи Грузії до Альянсу.

Текст НАТО також підтверджує політику відкритих дверей і наголошує на праві всіх держав обирати свої угоди з точки зору безпеки "без втручання ззовні".

Щодо України адміністрація Байдена пропонує Росії "взаємні заходи прозорості", відповідно до яких Росія та США домовляться "утримуватися від розміщення наступальних ракетних комплексів наземного базування та постійних сил із бойовим завданням на території України". Для цього Вашингтон висуває пропозицію проконсультуватися з Києвом.

У документі США йдеться, що вони "готові працювати над досягненням взаєморозуміння з Росією, а також з нашими трансатлантичними союзниками і партнерами з питань безпеки, що становлять спільний інтерес".

У документі також викладено низку питань, з яких Вашингтон "готовий обговорити взаємні зобов'язання чи дії", та форуми, на яких вони мають бути розглянуті.

США заявляють, що готові займатися цим процесом "сумлінно", при цьому дорікаючи Путіну за розміщення понад 100 тисяч солдатів на кордоні з Україною, за окупацію Криму та за розпалювання конфлікту на Донбасі.

Вашингтон скаржиться, що у своєму проєкті угоди про безпеку в Європі "Росія висунула певні вимоги, які підривають принципи, яких Росія зобов'язалася дотримуватись у попередніх документах".

Низка пропозицій США передбачає обмеження на ракети, кульмінацією яких можуть стати нові угоди щодо роззброєння. Вашингтон заявив, що готовий розпочати двосторонні переговори з Росією щодо контролю над ракетами малої та середньої дальності та їх пусковими установками.

Документ свідчить про занепокоєння Вашингтона та його союзників через зусилля Росії з диверсифікації та збільшення свого ядерного арсеналу, розробку нових міжконтинентальних ракет та розміщення подвійних та нестратегічних ракет біля кордонів НАТО.

Однією з нових ідей є пропозиція Росії "механізму транспарентності" для перевірки відсутності крилатих ракет "Томагавк", здатних досягти території Росії, на базах НАТО. У свою чергу, Вашингтон закликає до ідентичного підходу з двома базами на території Росії.

Нагадаємо, у вівторок президент РФ Владімір Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.