Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Опублікували відповіді США та НАТО на вимоги Кремля: деталі

Середа, 2 лютого 2022, 11:31
Опублікували відповіді США та НАТО на вимоги Кремля: деталі
PHOTO: NATO.INT

Іспанське видання El Pais заявило, що отримало у своє розпорядження відповіді США та НАТО на пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки", та опублікувало їхні деталі.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на El Pais.

Видання зазначає, що відповіді значною мірою відображають повідомлення, які західні лідери публічно передавали Кремлю. 

Реклама:

"З огляду на суттєве, неспровоковане, невиправдане і тривале російське військове нарощування в Україні та навколо неї, а також у Білорусі, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію", - йдеться у заяві НАТО. 

"Позиція уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що прогресу в цих питаннях можна досягти лише в умовах деескалації щодо загрозливих дій Росії щодо України", - попередив Вашингтон.

У відповіді США сказано, що Вашингтон готовий обговорювати концепцію "неподільності безпеки", яку ОБСЄ схвалила на своєму саміті у 2010 році. Москва включила цей принцип до першої статті свого проєкту угоди, стверджуючи, що можливий вступ України до НАТО вплине на її безпеку. 

ВІДЕО ДНЯ

У тексті США попереджають, що не поділяють думку Росії, і зазначають, що "концепцію неподільності" безпеки "не можна розглядати ізольовано". 

У документі Вашингтона із самого початку чітко зазначено, що він "продовжує твердо підтримувати політику відкритих дверей НАТО", і тому не відкидає майбутнього включення України чи Грузії до Альянсу. 

Текст НАТО також підтверджує політику відкритих дверей і наголошує на праві всіх держав обирати свої угоди з точки зору безпеки "без втручання ззовні".

Щодо України адміністрація Байдена пропонує Росії "взаємні заходи прозорості", відповідно до яких Росія та США домовляться "утримуватися від розміщення наступальних ракетних комплексів наземного базування та постійних сил із бойовим завданням на території України". Для цього Вашингтон висуває пропозицію проконсультуватися з Києвом.

У документі США йдеться, що вони "готові працювати над досягненням взаєморозуміння з Росією, а також з нашими трансатлантичними союзниками і партнерами з питань безпеки, що становлять спільний інтерес". 

У документі також викладено низку питань, з яких Вашингтон "готовий обговорити взаємні зобов'язання чи дії", та форуми, на яких вони мають бути розглянуті. 

США заявляють, що готові займатися цим процесом "сумлінно", при цьому дорікаючи Путіну за розміщення понад 100 тисяч солдатів на кордоні з Україною, за окупацію Криму та за розпалювання конфлікту на Донбасі.

Вашингтон скаржиться, що у своєму проєкті угоди про безпеку в Європі "Росія висунула певні вимоги, які підривають принципи, яких Росія зобов'язалася дотримуватись у попередніх документах".

Низка пропозицій США передбачає обмеження на ракети, кульмінацією яких можуть стати нові угоди щодо роззброєння. Вашингтон заявив, що готовий розпочати двосторонні переговори з Росією щодо контролю над ракетами малої та середньої дальності та їх пусковими установками.

Документ свідчить про занепокоєння Вашингтона та його союзників через зусилля Росії з диверсифікації та збільшення свого ядерного арсеналу, розробку нових міжконтинентальних ракет та розміщення подвійних та нестратегічних ракет біля кордонів НАТО.

Однією з нових ідей є пропозиція Росії "механізму транспарентності" для перевірки відсутності крилатих ракет "Томагавк", здатних досягти території Росії, на базах НАТО. У свою чергу, Вашингтон закликає до ідентичного підходу з двома базами на території Росії.

Нагадаємо, у вівторок президент РФ Владімір Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

Теми: СШАНАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Три чверті американців вважають Байдена застарим для другого терміну - опитування
Citibank згортає мережу банкоматів у Росії
США арештували російських активів на понад $1 млрд за кордоном
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: