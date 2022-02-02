Шість областей можуть перейти в "червону" зону – головний санлікар

Незабаром шість областей України можуть перевести до "червоної" зони через погіршення показників захворюваності на коронавірус.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 2 лютого

Пряма мова Кузіна: "Нова хвиля Covid-19 набирає обертів, а кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає. Лише за минулу добу діагностували понад 35 тисяч випадків Covid-19.

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Незабаром на "червоний" рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація".

Деталі: Кузін додав, що наразі госпіталізують менше пацієнтів, ніж це було під час минулої хвилі коронавірусу.

Водночас він наголосив, що пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.

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