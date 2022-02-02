У Дніпрі маршрутку винесло на зустрічну: загинув пасажир

Одна людина загинула та ще одна отримала травми у результаті аварії за участю маршрутки і вантажівки у Дніпрі.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Дослівно поліція: "Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 лютого о 8 ранку в районі будинку № 88 по вул. Передовій за участі міського автобуса "Mercedes Sprinter", який рухався за маршрутом № 4 (вул. Моторна – площа Старомостова), та тягачем "DAF" з напівпричепом.

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За попередньою інформацією, на прямій ділянці дороги задню частину мікроавтобусу винесло на смугу зустрічного руху, внаслідок чого відбулось зіткнення з фурою".

Деталі: У результаті аварії загинув 49-річний пасажир автобуса, ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

ВІДЕО ДНЯ

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.