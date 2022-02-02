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Другий тиждень поспіль біля СБУ в Києві з автоматами "воюють" за обмінник

Середа, 2 лютого 2022, 16:12
Скріншот з відео

У центрі Києва неподалік від головного управління Служби безпеки України знову відбулися сутички із застосуванням зброї між учасниками ГО "Український стяг" і охоронцями пункту обміну валют.

Джерело: повідомлення в Telegram-групі "Київ оперативний", джерела УП в поліції Києва, офіційний коментар поліції Києва УП

Деталі: Співрозмовник УП в поліції розповів, що до сутички знову причетні активісти ГО "Український стяг", які "воюють" із охоронцями обмінника, що розсташований за адресою Володимирська, 23.

На місці уже працюють кілька екіпажів поліції. На опублікованому в мережі відео знову видно чоловіка з автоматом. За інформацією поліції 14 учасників сутички доставили в поліцію 

Дослівно поліція Києва: "2 лютого, до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрілянину біля фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група.

Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, у результаті чого двоє осіб доставлено у лікарню. Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї, внаслідок їх дій постраждалих нема.

На даний час із доставленими спілкуються слідчі.  Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство".

Що цьому передувало:

  • 25 січня в центрі Києва виникла перепалка між учасниками громадського об’єднання "Український стяг" і інкасаторами з охоронної фірми "Легіон". Члени "Українського стягу" переконані, що через цей обмінник відправляють гроші до країни-агресора Росії.

Олександр Шумілін, УП
Теми: криміналКиїв
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