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"Ми підтримуємо український народ": Джонсон записав відео за підсумками візиту в Київ

Середа, 2 лютого 2022, 16:48
Ми підтримуємо український народ: Джонсон записав відео за підсумками візиту в Київ
фото: ОП

Офіс британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона після його візиту в Київ опублікував відео на підтримку Україну

Про це пише "Європейська правда".

На кадрах можна побачити моменти візиту Джонсона до української столиці, його переговори з президентом Володимиром Зеленським і відвідання Софійського собору після зустрічі.

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"Дуже важливо для світу, для України, і для Росії в першу чергу, щоб не сталося нового вторгнення, щоб президент Путін не зробив цей катастрофічний прорахунок", - говорить Джонсон на вулицях Києва.

Він нагадав, що Британії надає економічну підтримку, постачає оборонне озброєння, а також разом із союзниками працює над новими санкціями.

Нагадаємо, Джонсон у Києві заявив, що Лондон і інші країни активують санкції і інші заходи проти РФ у ту ж мить, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон.

Він також сказав, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало б поразкою російського президента Владіміра Путіна.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяУкраїнаЗеленський
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