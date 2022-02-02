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США спрямують додаткові 3 тисячі військових у Польщу, Німеччину і Румунію

Середа, 2 лютого 2022, 16:59

Пентагон перемістить частину своїх європейських військ далі на схід і розмістить там додаткові війська, які нині базуються у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Президент Джо Байден відправить 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії, додав чиновник.

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"Ці сили не збираються воювати в Україні. Вони реагують на поточні умови", – сказав чиновник.

Минулого місяця Пентагон перевів 8500 американських військовослужбовців у "посилену бойову готовність" для розгортання в Європі, якщо НАТО активує сили реагування.

Ці війська представляють внесок Америки в 40-тисячні сили реагування НАТО, для активації яких потрібен дозвіл усіх 30 членів НАТО.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

Теми: СШАармія
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