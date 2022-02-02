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"Доцю, тато вже навоювався": затримано гранатометника бойовиків на прізвисько "Мальок"

Середа, 2 лютого 2022, 18:11
фото СБУ

Служба безпеки України та військовослужбовці ЗСУ затримали поблизу селища Катеринівка на Луганщині бойовика терористичної організації "ЛНР".

Джерело: СБУ, ОГПштаб ООС

Деталі: Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Попаснянського району після відбування покарання за розбій у 2016 році приєднався до бойовиків.

У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок" і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника, зазначають в СБУ.

Затриманий брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.

За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави".

Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину та дітей.

Це зафіксовано на відео, яке оприлюднила спецслужба.

Українські військові зазначають: бойовик повідомив, що діяльність командира його батальйону постійно контролює та скеровує кадровий військовослужбовець збройних сил РФ, який проходить службу на ротаційній основі.

Слідчі органів безпеки повідомили чоловіку про підозру за участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Найближчим часом силовики планують скерувати до суду клопотання про обрання бойовику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУтероризмДонбас
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