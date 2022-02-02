Дев’ятиповерхівка горіла в Кропивницькому: 1 людина загинула, 3 постраждали

Внаслідок пожежі у девятиповерховому будинку в Кропивницькому загинула 1 людина, ще 3 травмувалися.

Джерело: повідомлення ДСНС України

Дослівно: "2 лютого о 15:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Попова. О 16:44 пожежу локалізовано на площі 60 м.кв, а о 17:03 - ліквідовано.

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Внаслідок події загинула 1 особа та 3 особи постраждало, з них 2 дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає".