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Харків радить скасувати "Марш єдності". Організатори обіцяють все одно провести

Середа, 2 лютого 2022, 19:01
мер харкова ІГОР ТЕРЕХОВ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Харківська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала організаторам "Маршу єдності", запланованого на 5 лютого, відмовитися від його проведення через коронавірус та можливі провокації. Організатори назвали це "політичним рішенням" і обіцяють все одно провести.

Джерело: Харківська міськрада, "Суспільне" з посиланням на слова організатора

Деталі: Міськрада повідомляє, що проведення масової акції може викликати труднощі в забезпеченні порядку, а також що окремі люди та використовують це для провокацій, аби дискредитувати державу та загострити суспільно-політичну ситуацію в місті.

Також зазначається, що у Харкові стрімко зростає кількість захворювань на Covid, а проведення такого "Маршу єдності" може погіршити ситуацію.

У раді незгоди місто намагатиметься через суд заборонити проведення масових заходів на цю дату.

Організатори назвали це "політичними рішеннями" та сприймають рішення міськради як "рекомендацію".

Українська правда
Теми: Харківкоронавірус
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