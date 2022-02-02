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Білий дім більше не називає вторгнення РФ в Україну "неминучим"

Середа, 2 лютого 2022, 21:12
ДЖЕН ПСАКі. ФОТО: GETTY IMAGES

Білий дім каже, що більше не описує потенційне вторгнення Росії в Україну як "неминуче", припускаючи, що це слово було вжито недоречно.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Я використовувала це слово одного разу. Я думаю, що інші використовували його колись. А потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що президент Путін прийняв рішення", — сказала Псакі.

Минулого тижня Псакі заявила, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути "неминучим", що спричинило негативну реакцію Києва. Українські чиновники, включно з президентом Володимиром Зеленським, не погодилися і заявили, що такі описи можуть викликати паніку та економічні потрясіння.

Псакі також сказала, що рішення Байдена розгорнути 3000 американських військових у Східній Європі було прийнято після широких консультацій з союзниками, але зазначила, що цей крок не був викликаний конкретною подією останніх днів.

Вона заперечила, що розгортання можна розглядати як ескалацію напруженості.

"Тут важливо чітко розуміти, що є один агресор. Цим агресором є Росія", - сказала Псакі.

Раніше в Пентагоні оголосили про відправку 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.

Теми: СШАРосіявійна
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