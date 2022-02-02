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Президент Естонії: ескалація військових дій Росії щодо України зачепить всю Європу

Середа, 2 лютого 2022, 20:59

Президент Естонії Алар Каріс після засідання Ради з державної оборони заявив, що ескалація військових дій Росії щодо України торкнеться всієї Європи, і Естонія має бути до цього готова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Каріс пояснив, що у середу Рада з державної оборони обговорила, до чого може призвести подальша ескалація напруженості у відносинах Росії та України, як Естонія могла б краще підготуватися до загроз і яке співробітництво потрібне з союзниками.

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Він зазначив, що, хоча Радянського Союзу більше не існує, бажання Росії таке саме, як і тоді, щоб якомога більше країн були у її сфері впливу.

"Росія набирає військову міць для повторного нападу на одного зі своїх сусідів і поставила собі за мету змінити прозахідний курс України", - сказав президент Естонії.

Каріс наголосив, що прямої військової загрози Естонії немає і що Естонія добре захищена як член НАТО. Він додав, що водночас відновлення військових дій Росії на території України торкнеться всієї Європи, і до цього потрібно готуватися.

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"Потенційні потоки біженців, кібербезпека, економічні труднощі", - перерахував Каріс проблеми, які розширення бойових дій може спричинити в інших країнах Європи. За словами Каріса, у середу він отримав огляд діяльності різних естонських відомств із цих питань.

За словами президента, Естонія досі добре підтримувала Україну. Наприклад, Естонія була у тісному контакті із союзниками і знайшла можливості надати практичну допомогу Україні.

"Допомога Україні важлива, що зберегти обраний нею демократичний шлях. Естонія готова до різних сценаріїв розвитку подій. Уряд ухвалив рішення про додаткові інвестиції та розглядає заходи, які допоможуть краще підготуватися до різних ситуацій", - сказав президент.

Нагадаємо,  прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західним союзникам потрібне "стратегічне терпіння", якщо вони хочуть перемогти президента РФ Владіміра Путіна.

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