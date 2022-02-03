Поліція Оттави думає звернутися до військових для зупинки протестів проти вакцинації

Поліція канадської Оттави попередила, що їй, можливо, доведеться звернутися до збройних сил для розгону акцій протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації.

Джерело: The Guardian з посиланням на начальника поліції Оттави Пітера Слолі

Деталі: Слолі сказав, що офіцери не мають ресурсів, щоб прибрати парк вантажівок, припаркованих протестувальниками в Оттаві, додавши, що місто розглядає можливість звернення за допомогою до канадських військових. Він додав, що протестувальники, як вважається, мають зброю.

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Передісторія: