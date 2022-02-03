Поліція Оттави думає звернутися до військових для зупинки протестів проти вакцинації
Четвер, 3 лютого 2022, 01:30
Поліція канадської Оттави попередила, що їй, можливо, доведеться звернутися до збройних сил для розгону акцій протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації.
Джерело: The Guardian з посиланням на начальника поліції Оттави Пітера Слолі
Деталі: Слолі сказав, що офіцери не мають ресурсів, щоб прибрати парк вантажівок, припаркованих протестувальниками в Оттаві, додавши, що місто розглядає можливість звернення за допомогою до канадських військових. Він додав, що протестувальники, як вважається, мають зброю.
Передісторія:
- 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
- Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
- Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
- У середу протестувальники опублікували заяву, що вони співчують мешканцям у зв'язку з порушенням повсякденного життя, але вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.