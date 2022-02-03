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Поліція Оттави думає звернутися до військових для зупинки протестів проти вакцинації

Четвер, 3 лютого 2022, 01:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Поліція канадської Оттави попередила, що їй, можливо, доведеться звернутися до збройних сил для розгону акцій протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації.

Джерело: The Guardian з посиланням на начальника поліції Оттави Пітера Слолі

Деталі: Слолі сказав, що офіцери не мають ресурсів, щоб прибрати парк вантажівок, припаркованих протестувальниками в Оттаві, додавши, що місто розглядає можливість звернення за допомогою до канадських військових. Він додав, що протестувальники, як вважається, мають зброю.

Передісторія:

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
  • У середу протестувальники опублікували заяву, що вони співчують мешканцям у зв'язку з порушенням повсякденного життя, але вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.

Теми: Канада
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