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Розвідка США: Деякі випадки "гаванського синдрому" могла викликати електромагнітна енергія

Четвер, 3 лютого 2022, 02:35
Розвідка США: Деякі випадки гаванського синдрому могла викликати електромагнітна енергія
Автомобіль проїжджає повз посольство США в Гавані, Куба. ФОТО: GETTY IMAGES

Імпульсна електромагнітна енергія та ультразвук "правдоподібно пояснюють" деякі випадки таємничого "гаванського синдрому".

Джерело: BBC, The Guardian з посиланням на звіт розвідки США, підготовлений групою експертів-науковців

Деталі: Група експертів звузила свій огляд до сотень зареєстрованих випадків, що підпадають під  чотири "основні характеристики":

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  • раптова поява звуку чи тиску в одному вусі чи одній стороні голови;
  • майже одночасні симптоми, такі як запаморочення, втрата рівноваги та біль у вухах;
  • відчуття нападу з певного напрямку;
  • відсутність відомих екологічних чи медичних умов, які б пояснити симптоми.

Опис симптомів відповідав раннім випадкам, зареєстрованим у 2016 році серед дипломатів США та Канади, дислокованих у Гавані.

Група експертів виявила, що "поєднання чотирьох основних характеристик явно незвичайне і не згадується в інших джерелах медичної літератури, і досі не було пов'язане із конкретною неврологічною аномалією". Група вказала на форму зовнішнього джерела енергії.

У звіті йдеться, що "імпульсна електромагнітна енергія, особливо в радіочастотному діапазоні, правдоподібно пояснює ключові характеристики, хоча є прогалини в інформації".

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Зазначається, що існують пристрої зі "скромним енергоспоживанням", які можна було приховати і які могли викликати симптоми і бути ефективними на відстані сотень метрів або крізь стіни. Використовуючи те, що у звіті описується як "нестандартні антени та методи", електромагнітна імпульсна енергія може бути спрямована на ціль "по повітрю на відстань від десятків до сотень метрів та з деякими втратами через більшість будівельних матеріалів".

Повідомляється, що "було переконливо продемонтровано", що  імпульсна електромагнітна енергія викликає симптоми  і що "люди, що випадково зазнали впливу радіочастотних сигналів, описували відчуття, подібні до основних характеристик". Проте у звіті йдеться, що "недостатньо досліджень" впливу такої імпульсної електромагнітної енергії на людину.

Повідомляється, що ультразвукова енергія також є правдоподібним поясненням симптомів, але лише в ситуаціях, коли джерело знаходилося близько до цілі.

У доповіді сказано, що психосоціальні фактори не можуть пояснити випадки "гаванського синдрому" з чотирма характеристиками, але можуть ускладнити їх.

Що передувало: 21 січня стало відомо, що початкове розслідування ЦРУ набору симптомів, відомого як "гаванський синдром", засвідчило, що це навряд чи є результатом кампанії іншої держави, спрямованої на американських дипломатів та шпигунів.

Передісторія: Таємнича хвороба, про яку вперше повідомили офіційні особи США у кубинській столиці у 2016 році, вразила американських дипломатів, офіційних осіб та членів сімей за кордоном. Симптоми включали мігрень, нудоту, провали в пам'яті та запаморочення. Протягом років сотні американських чиновників повідомили про ймовірні інциденти в низці країн.

Теми: США
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