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SpaceX відправила на орбіту секретний супутник-шпигун

Четвер, 3 лютого 2022, 05:20

SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.

Джерело: Space, "Укрінформ"

Деталі: Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.  Через 8 хв перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, а другий продовжував доставляти NROL-87 на орбіту.

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Як повідомляється, незрозуміло, що робитиме супутник-шпигун - його діяльність та інструменти засекречені. За запитом Управління SpaceX завершила веб-трансляцію запуску відразу після приземлення першого ступеня.

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Зазначається, що це був другий  із трьох запланованих запусків протягом чотирьох днів. Запуск NROL-87 відбувся через два дні після того, як SpaceX доставила італійський супутник спостереження Землі CSG-2 на орбіту зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Компанія планує запустити 49 своїх інтернет-супутників Starlink 3 лютого із Космічного центру імені Джона Кеннеді на узбережжі Флориди.

NROL-87 - перший супутник Національного розвідувального управління, запущений цього року. Відомство вперше скористалося послугами SpaceX у рамках контракту щодо космічних запусків вартістю 316 млн доларів, підписаного 2020 року.

Нагадаємо: SpaceX  цього року планує запустити 52 ракети - у середньому по одному запуску на тиждень.

Теми: космос
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