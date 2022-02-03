Столтенберг: Росія стягнула до Білорусі найбільше військ з часів Холодної війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що за останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За його словами, це найбільше військове розгортання Москви в Білорусі з часів закінчення Холодної війни.

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Серед перекинутих військ - сили спеціальних операцій, винищувачі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400,

"Все це поєднуватиметься зі щорічними російськими навчаннями ядерних сил", - додав він, маючи на увазі використання ракетних комплексів "Іскандер".

Столтенберг закликав Росію до деескалації ситуації.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

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За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Президент Джо Байден відправить 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.