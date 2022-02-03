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У РФ відреагували на рішення Байдена перекинути до Європи 2 тисячі військових

Четвер, 3 лютого 2022, 13:03
У РФ відреагували на рішення Байдена перекинути до Європи 2 тисячі військових
Фото pixabay.com

В МЗС РФ назвали "деструктивним кроком" рішення США перекинути до Європи додаткові кілька тисяч військових, заявивши, що це посилює напругу.

Як повідомляє російський "Інтерфакс",  про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, пише "Європейська правда".

"Це ніким не виправдані, деструктивні кроки. Вони посилюють військову напругу та звужують поле для політичних рішень", – заявив Грушко, поскаржившись, що це заохотить Україну "і далі безкарно саботувати Мінські домовленості".

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Речник Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський ТАСС, у свою чергу сказав, що це "кращий доказ того, що ми, як Росія, маємо об’єктивні причини для занепокоєння". 

Нагадаємо, 2 лютого у Пентагоні повідомили, що Штати відправляють 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.

США 26 січня надали Росії письмову відповідь на її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки", у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

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НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції та, серед іншого, відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у відповіді США немає позитивної реакції на головне питання.

Згодом у розпорядженні ЗМІ опинилася письмова відповідь США Росії. У Держдепі підтвердили, що документ справжній. 

Теми: СШАРосіяУкраїнаНАТО
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