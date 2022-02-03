Головлікар у Києві підробляв тисячі ковід-сертифікатів

Головлікарю київської лікарні оголосили про підозру у підробці сертифікатів про вакцинацію від Covid-19.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "Щомісячно до електронної системи eHealth вносилось близько 2000 недостовірних записів про проходження вакцинації без відвідування медичних закладів. Зазначені послуги коштували від 3000 до 4500 гривень".

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Деталі: Незаконну діяльність з підроблення сертифікатів про ковід-вакцинацію викрили у грудні 2021 року.

Повідомляється, що учасники схеми щоденно формували та передавали лікарям списки осіб для внесення до електронної системи eHealth недостовірних відомостей про здійснення їм щеплення від Covid-19. Ці дані в подальшому завантажувались до "Дії".



Наразі двом особам, у тому числі головному лікарю однієї із районних лікарень міста, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ.

Правоохоронці встановлюють інших учасників протиправної діяльності для притягнення їх до відповідальності.





