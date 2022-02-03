У Дніпрі знесуть радянський довгобуд – величезну будівлю готелю "Парус"
Четвер, 3 лютого 2022, 14:54
У Дніпрі знесуть недобудований з радянських часів "Парус", що розташований на березі Дніпра.
Джерело: повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook
Пряма мова Філатова: "Вчора, після багаторічної судової тяжби, десятків судових засідань різних інстанцій, Верховний Суд України остаточно повернув "Парус" територіальній громаді…
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Ми… повернули "Парус" в місто, і найближчим часом його знесемо".
Деталі: Філатов додав, що під час знесення величезний тризуб, нанесений волонтерами у 2014 році, буде обов'язково зафарбований.
Будівництво готелю тривало у 1975—1989 роках.
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Українська правда