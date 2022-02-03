Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі знесуть радянський довгобуд – величезну будівлю готелю "Парус"

Четвер, 3 лютого 2022, 14:54
У Дніпрі знесуть радянський довгобуд – величезну будівлю готелю Парус
Фото: vgorode

У Дніпрі знесуть недобудований з радянських часів "Парус", що розташований на березі Дніпра.

Джерело: повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook

Пряма мова Філатова: "Вчора, після багаторічної судової тяжби, десятків судових засідань різних інстанцій, Верховний Суд України остаточно повернув "Парус" територіальній громаді…

Реклама:

Ми… повернули "Парус" в місто, і найближчим часом його знесемо".

Деталі: Філатов додав, що під час знесення величезний тризуб, нанесений волонтерами у 2014 році, буде обов'язково зафарбований.

Будівництво готелю тривало у 1975—1989 роках.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Дніпробудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Дніпро
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
Застрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних
Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: