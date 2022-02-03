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Єрмак захворів на коронавірус

Четвер, 3 лютого 2022, 15:27
Єрмак захворів на коронавірус
Андрій Єрмак. фото з його Facebook

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на Covid-19.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова: "Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись.

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Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги".

Деталі: За даними джерел "Української правди", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на ковід кілька днів тому.

Нагадаємо: 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандського формату. Єрмак назвав ту зустріч "реанімацією" Нормандського формату. Тоді керівник ОП заявив, що сторони домовилися зустрітися через два тижні в Берліні.

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Теми: Андрій ЄрмаккоронавірусCovid-2019
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