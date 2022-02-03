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США заявили про ліквідацію у Сирії топ-керівника ІДІЛ

Четвер, 3 лютого 2022, 15:23
США заявили про ліквідацію у Сирії топ-керівника ІДІЛ
Ліквідований лідер терористів. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що у спецоперації американських сил на північному заході Сирії рано вранці 3 лютого ліквідували топ-керівника терористичної організації "Ісламська держава" Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

"Завдяки вмінням і хоробрості наших військових, ми прибрали з поля бою Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші", - йдеться у заяві президента.

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За його словами, усі залучені до операції американські військові не постраждали.

Джо Байден сказав, що віддав наказ про атаку задля "захисту американського народу й наших союзників, і щоб зробити світ безпечнішим". Президент планує пізніше вийти з окремим зверненням. 

З Сирії надходили повідомлення від організації Syrian Civil Defense, відомих також як "білі шоломи", що внаслідок цієї атаки загинули 13 людей, у тому числі шестеро дітей і чотири жінки. Організація  Syrian Observatory for Human Rights повідомила про 13 загиблих, у тому числі чотирьох дітей і двох жінок.  

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Очевидці розповіли, що у містечку Атме, де розгортались події, понад дві години тривала перестрілка американських військових з озброєними людьми довкола двохповерхового будинку, а в небі літали гелікоптери. Американські сили у гучномовці закликали жінок і дітей залишити зону. Верхній поверх будинку повністю зруйнований. 

Як пише агентство, це найбільша спецоперація у провінції Ідліб з 2019 року, коли американські військові ліквідували іншого лідера ІДІЛ, Абу Бакр аль-Багдаді. 

Територія провінції Ідліб значною мірою контролюється силами, підтримуваними Туреччиною, але в той же час там є осередки Аль-Каїди та перебувають інші бойовики, у тому числі з конкуруючих з ІДІЛ груп. 

Останнім часом ІДІЛ наростила активність, намагаючись посилити свій вплив. Минулого місяця організація здійснила наймасштабнішу військову операцію з 2019 року, атакувавши в’язницю із близько 3000 ув’язненими бойовиками. Очолюваним курдами силам, яких підтримують США, знадобилось 10 днів для відновлення контролю над ситуацією. 

Теми: СШАтероризмСиріяБайден
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