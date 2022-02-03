Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС готує спільну відповідь на російський лист щодо гарантій безпеки

Четвер, 3 лютого 2022, 15:46

Європейський союз працює над спільною відповіддю на лист, отриманий багатьма його країнами-членами від Росії на початку цього тижня з проханням надати гарантії безпеки.

Про це заявила у четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми працюємо над координацією відповіді...Ми об'єднані в Європейському союзі, і тому зрозуміло, що відповідь буде відображати цю єдність", - сказала фон дер Ляєн під час візиту в Гельсінкі.

Реклама:

Раніше цього тижня Росія звернулася до країн-членів НАТО та ОБСЄ, включаючи Фінляндію, з проханням надати юридично обов’язкові гарантії безпеки.

"Перш за все, Росія повинна піти на деескалацію", – заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, з якою фон дер Ляєн зустрілася в Гельсінкі.

Фінляндія, яка має найдовший зовнішній кордон ЄС з Росією і не є членом НАТО, зі все більшою занепокоєністю дивиться на зростання агресивності свого сусіда.

ВІДЕО ДНЯ

Фон дер Ляєн закликала Росію повернутися на шлях "миру та діалогу".

"У разі подальшої військової агресії проти України будуть фінансово-економічні санкції з нашого боку... Сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", - сказала вона.

Раніше видання El Pais опублікувало документи, які, за його словами, є відповіддю США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки. У Держдепі підтвердили, що документи є справжньою письмовою відповіддю Вашингтона на пропозиції Москви.

Згідно з документами, США і НАТО не готові прийняти ключові вимоги Росії про нерозширення НАТО на схід і повернення військової інфраструктури Альянсу до кордонів 1997 року.

Водночас вони готові обговорювати інші питання європейської безпеки з Росією, такі як збройний контроль.

Теми: ЄвропаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: