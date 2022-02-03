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ЄС готує спільну відповідь на російський лист щодо гарантій безпеки

Четвер, 3 лютого 2022, 16:46

Європейський союз працює над спільною відповіддю на лист, отриманий багатьма його країнами-членами від Росії на початку цього тижня з проханням надати гарантії безпеки.

Про це заявила у четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми працюємо над координацією відповіді...Ми об'єднані в Європейському союзі, і тому зрозуміло, що відповідь буде відображати цю єдність", - сказала фон дер Ляєн під час візиту в Гельсінкі.

Раніше цього тижня Росія звернулася до країн-членів НАТО та ОБСЄ, включаючи Фінляндію, з проханням надати юридично обов’язкові гарантії безпеки.

"Перш за все, Росія повинна піти на деескалацію", – заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, з якою фон дер Ляєн зустрілася в Гельсінкі.

Фінляндія, яка має найдовший зовнішній кордон ЄС з Росією і не є членом НАТО, зі все більшою занепокоєністю дивиться на зростання агресивності свого сусіда.

Фон дер Ляєн закликала Росію повернутися на шлях "миру та діалогу".

"У разі подальшої військової агресії проти України будуть фінансово-економічні санкції з нашого боку... Сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", - сказала вона.

Раніше видання El Pais опублікувало документи, які, за його словами, є відповіддю США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки. У Держдепі підтвердили, що документи є справжньою письмовою відповіддю Вашингтона на пропозиції Москви.

Згідно з документами, США і НАТО не готові прийняти ключові вимоги Росії про нерозширення НАТО на схід і повернення військової інфраструктури Альянсу до кордонів 1997 року.

Водночас вони готові обговорювати інші питання європейської безпеки з Росією, такі як збройний контроль.

Теми: ЄвропаРосія
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