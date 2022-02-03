Туреччина відкриє генконсульства в Харкові і Львові

Туреччина відкриє в Харкові і Львові свої генеральні консульства.

Джерело: заява Зеленського після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Пряма мова: "Ми вітаємо намір Турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та у Львові.

Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян".

Що цьому передувало: