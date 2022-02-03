Туреччина відкриє генконсульства в Харкові і Львові
Четвер, 3 лютого 2022, 16:36
Туреччина відкриє в Харкові і Львові свої генеральні консульства.
Джерело: заява Зеленського після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
Пряма мова: "Ми вітаємо намір Турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та у Львові.
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Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян".
Що цьому передувало:
- У четвер Зеленський і Ердоган підписали уклали угоду про зону вільної торгівлі.
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Українська правда