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Ердоган назвав "безвідповідальними" заяви про вторгнення РФ та запропонував посередництво

Четвер, 3 лютого 2022, 17:04
Ердоган назвав безвідповідальними заяви про вторгнення РФ та запропонував посередництво
Реджеп Тайїп Ердоган фото: ОП

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає "безвідповідальними" заяви про ймовірне російське вторгнення.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це турецький президент заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

"Наш візит припав на чутливий період… На жаль, деякі зроблені  безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ. Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців і в першу чергу – пана президента, які містять здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце", - заявив він.

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Реджеп Таїп Ердоган нагадав про незмінність турецької позиції про підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, "включно з Кримом".

Також він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

"На сьогоднішніх перемовинах я ще раз повторив, що ми із задоволенням приймемо у Туреччини саміт на рівні лідерів,  або перемовини на технічному рівні. Адже Туреччина діє виходячи з того, як знизити градус напруги, замість того, щоб роздмухувати пожежу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.

Теми: ЕрдоганРосіяУкраїнаТуреччина
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