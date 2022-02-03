Ердоган назвав "безвідповідальними" заяви про вторгнення РФ та запропонував посередництво
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає "безвідповідальними" заяви про ймовірне російське вторгнення.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це турецький президент заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
"Наш візит припав на чутливий період… На жаль, деякі зроблені безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ. Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців і в першу чергу – пана президента, які містять здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце", - заявив він.
Реджеп Таїп Ердоган нагадав про незмінність турецької позиції про підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, "включно з Кримом".
Також він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".
"На сьогоднішніх перемовинах я ще раз повторив, що ми із задоволенням приймемо у Туреччини саміт на рівні лідерів, або перемовини на технічному рівні. Адже Туреччина діє виходячи з того, як знизити градус напруги, замість того, щоб роздмухувати пожежу".
Нагадаємо, під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.