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За даними розвідки, російські війська не готові до атаки – ексглава МЗС Польщі

Четвер, 3 лютого 2022, 18:05
За даними розвідки, російські війська не готові до атаки – ексглава МЗС Польщі
ЄП

За даними польських військових, російські війська хоч і скупчені біля кордонів України, але не приведені в бойову готовність.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав колишній міністр закордонних справ Польщі, нині євродепутат Радослав Сікорський.

 Польські військові генерали, з якими він спілкувався, стверджують, що сил РФ недостатньо, щоби зайняти всю Україну – хоча достатньо, щоби відкусити ще один шмат.

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"Польські військові кажуть, що російські війська хоч і скупчені біля ваших кордонів, але не приведені у бойову готовність. Однак їхні війська поруч, зовсім неподалік Харкова, а далі неподалік – Дніпро" - зазначив Сікорський.

На його думку, головною ідеєю РФ є залякування України.

"Домогтися зміни влади, виконання "Мінська". Надати Донбасу вето щодо рішень всієї держави. Але як ні – то, можливо, відкусити шмат території. Все ж ми не можемо читати думки Путіна" - зазначив євродепутат.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Білий дім каже, що більше не описує потенційне вторгнення Росії в Україну як "неминуче", припускаючи, що це слово було вжито недоречно.

Теми: ПольщаРосія
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