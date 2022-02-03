Канцлер Німеччини приїде в Україну перед візитом до Москви

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Україну з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише українська редакція DW із посиланням на Відомство преси та інформації уряду Німеччини.

Напередодні Шольц заявив, що зустрінеться для переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним щодо кризи навколо України. Водночас про переговори в Києві Шольц не повідомив.

В інтерв’ю Шольц визнав, що російський президент може бути готовий вторгнутися до України.

Видання Sueddeutsche Zeiatung також повідомляє, шо Шольц планує візит в Київ 14 лютого, а наступного дня, 15 лютого, поїде в Москву.

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон 7-8 лютого, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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