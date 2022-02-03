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Канцлер Німеччини приїде в Україну перед візитом до Москви

Четвер, 3 лютого 2022, 21:06
Канцлер Німеччини приїде в Україну перед візитом до Москви
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Україну з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише українська редакція DW із посиланням на Відомство преси та інформації уряду Німеччини.

Напередодні Шольц заявив, що зустрінеться для переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним щодо кризи навколо України. Водночас про переговори в Києві Шольц не повідомив.

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В інтерв’ю Шольц визнав, що російський президент може бути готовий вторгнутися до України.

Видання Sueddeutsche Zeiatung також повідомляє, шо Шольц планує візит в Київ 14 лютого, а наступного дня, 15 лютого, поїде в Москву.

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон 7-8 лютого, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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Читайте також про те, хто та як переконує Німеччину зняти заборону на продаж зброї Україні, у статті Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

Теми: НімеччинаУкраїнаРосія
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