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Силовики викрили "серійного" псевдомінера

П'ятниця, 4 лютого 2022, 10:03
Силовики викрили серійного псевдомінера
фото СБУ

Правоохоронці викрили та затримали харків'янина, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінювання державних установ.

Джерело: Служба безпеки України, поліція Харківщини

Деталі: Встановлено, що 39-річний харків’янин може бути причетним до щонайменше чотирнадцяти анонімних повідомлень про мінування різних об’єктів на території міста, у тому числі Харківської обласної державної адміністрації, Харківського апеляційного суду, міжнародного аеропорту, залізничних та автомобільних вокзалів, а також торговельно-розважальних центрів, надісланих у грудні 2021 року.

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Псевдомінером є спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження.

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання після чергового повідомлення про мінування.

Мотивами своїх злочинних дій харків’янин пояснив, що в нього нібито особиста неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів.

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У ході обшуку за місцем мешкання фігуранта було вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Техніку направлено для проведення комп’ютерно-технічного дослідження, за результатами якого буде вирішено питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу.

Перевіряється можлива причетність зловмисника до співпраці з іноземними спецслужбами. Останнім часом до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки.

Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Але правоохоронці оперативно встановлюють місце знаходження "анонімних терористів".

За вчинення таких злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Також зловмиснику доведеться компенсувати десятки тисяч гривень державним та комерційним установам, що зазнали збитків від його протиправних дій.

Українська правда
Теми: СБУХарківполіція
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