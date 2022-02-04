Росія привезла до Білорусі ЗРК, а біля східних кордонів України провела навчання з ППО

Дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" зі Східного військового округу РФ прибув на полігон у Брестській області Білорусі, у той же час у Воронезькій області Росії пройшли навчання для авіації та протиповітряної оборони.

Джерело: Міністерство оборони Російської Федерації

Деталі: Дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу РФ, задіяний у перевірці сил реагування Союзної держави, прибув на полігон у Брестській області Білорусі.

Підрозділи ППО здійснили "марш комбінованим способом" на понад 9000 км із пункту постійної дислокації, розташованого в Хабаровському краї.

Росіяни проводять маскування і готують техніку до "заступу на бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії".

Тим часом у Воронезькій області РФ, що примикає до східного кордону України, військовослужбовці Західного військового округу Росії провели двосторонні тактичні навчання військ протиповітряної оборони та оперативно-тактичної авіації.

До навчання з відображення нальоту авіації було залучено понад 500 військовослужбовців, понад 40 одиниць озброєння та техніки.

А розрахунки зенітних ракетних систем С-300ПМ2 "Фаворит" відбили масований ракетний удар умовного супротивника. Наліт умовного противника імітували літаки Су-34, Су-30СМ та МіГ-31.

Тут задіяли 80 одиниць озброєння, військової, спеціальної та авіаційної техніки, а також комплекси ППО С-300.