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США попередили Україну про фейкове відео Росії як привід для нападу - Кулеба

П'ятниця, 4 лютого 2022, 10:14
США попередили Україну про фейкове відео Росії як привід для нападу - Кулеба
дмитро кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що не здивований інформацією про ймовірну підготовку Росією відеофейку як приводу для нападу на Україну, та що завчасне розкриття таких планів допомагає відвернути такі сценарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у відповідь на запитання журналістів.

Дмитро Кулеба зазначив, що американська сторона передала Україні ці дані перед тим, як інформація потрапила у ЗМІ. 

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"В цілому те, що було оприлюднено, нас не дивує - ми з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації, ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити у чомусь Україну... У цій ситуації дуже важливо, що будь-які наміри Росії виводяться на світло, і, відповідно, нам вдається їх зривати. Ми продовжимо співпрацю із США по розвідувальній, по дипломатичній лінії, щоб викривати наміри РФ", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше видання Axios з посиланням на неназване джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Штати отримали інформацію про те, що Росія розглядає як привід для нападу на Україну поширення фейкового відео з зображенням нібито кривавої атаки українських збройних сил.

Нагадаємо, Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська у Східну Європу на тлі ескалації напруги через зосередження російських військ поблизу українських кордонів.

ВІДЕО ДНЯ

У Росії назвали це "дестабілізуючим кроком" та підтвердженням того, що її вимоги так званих "гарантій безпеки" не є безпідставними.

Теми: СШАУкраїнаРосія
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