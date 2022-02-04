Сирени й гучномовці: у мерії Києва розповіли про дії у надзвичайній ситуації

У разі виникнення надзвичайної ситуації для привернення уваги населення вмикатимуть сирени та гучномовці на автомобілях.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь департаменту муніципальної безпеки КМДА

Дослівно: "Сирени означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Почувши такий сигнал, треба негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення".

Деталі: Також оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснюватимуть оснащені гучномовцями автомобілі.

У КМДА проінструктували: "Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок".

Повідомлення міститиме: інформацію про надзвичайну ситуацію, місце і час виникнення надзвичайної ситуації, територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє в зони ураження, порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо.

Головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації – вберегти та захистити якомога більше людей.

На сьогодні районні держадміністрації в Києві передбачають використання понад 500 сховищ та 4500 об’єктів подвійного призначення, зокрема, 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів тощо.

Загальна місткість захисних споруд – близько 2 мільйонів 8 тисяч осіб.