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Сирени й гучномовці: у мерії Києва розповіли про дії у надзвичайній ситуації

П'ятниця, 4 лютого 2022, 10:43

У разі виникнення надзвичайної ситуації для привернення уваги населення вмикатимуть сирени та гучномовці на автомобілях.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь департаменту муніципальної безпеки КМДА 

Дослівно: "Сирени означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Почувши такий сигнал, треба негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення".

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Деталі: Також оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснюватимуть оснащені гучномовцями автомобілі.

У КМДА проінструктували: "Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок". 

Повідомлення міститиме: інформацію про надзвичайну ситуацію, місце і час виникнення надзвичайної ситуації, територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє в зони ураження, порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо. 

ВІДЕО ДНЯ

Головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації – вберегти та захистити якомога більше людей.

На сьогодні районні держадміністрації в Києві передбачають використання понад 500 сховищ та 4500 об’єктів подвійного призначення, зокрема, 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів тощо.

Загальна місткість захисних споруд – близько 2 мільйонів 8 тисяч осіб.

Теми: Київнадзвичайна подіявійна
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