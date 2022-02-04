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Кличко проводить з’їзд своєї партії. Прийшли Порошенко, Луценко і Рябошапка

П'ятниця, 4 лютого 2022, 12:41
Фото: KYIV.KLICHKO.ORG

Кличко проводить з’їзд своєї партії. Прийшли Порошенко, Луценко і Рябошапка

У Києві в Міжнародному виставковому центрі проходить 25-ий з’їзд парті "Удар Віталія Кличка".

Джерело: "Інтерфакс-Україна", повідомлення на сайті партії "Удар"

Деталі: Крім членів партії та прихильників політсили на з’їзді як гості присутні п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка, колишній секретар РНБО та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, а також екс-генпрокурор Юрій Луценко.

На з'їзді партія планує висунути кандидата в депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у 206-му одноманному округу.

Кличко на з’їзді заявив, що "Удар" у наступних парламентських виборах братиме участь самостійно і закликав демократичні сили об'єднатися заради спільних цілей.

Передісторія:

  • В жовтні 2021 року Кличко заявляв, що планує вести свою партію "УДАР" на парламентські вибори 2023 року, а сам балотуватися в президенти поки не планує.

Теми: Віталій КличкоУдар
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