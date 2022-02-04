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У Кремлі прокоментували ідею про зустріч Зеленського й Путіна за посередництва Туреччини

П'ятниця, 4 лютого 2022, 11:44
У Кремлі прокоментували ідею про зустріч Зеленського й Путіна за посередництва Туреччини
Дмитро Пєсков. фото GETTY IMAGES

У Кремлі не відкидають ідеї про потенційні переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Владіміра Путіна на території Туреччини, але на даний час це гіпотетична можливість.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це сказав речник Путіна Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда".

"Що стосується ініціативи організації на території Туреччини зустрічі Путіна і Зеленського - тут поки немає розуміння, тому і практичних розмов на цю тему теж немає… Ніхто не відкидає цього, президент каже, що задля справи готовий зустрічатися з ким-завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході, що буде обговорюватися. Такого розуміння поки немає", - сказав Пєсков. 

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Він також заявив, що Москва не проти проведення зустрічі лідерів у "нормандському форматі", але, мовляв, цьому перешкоджає позиція України. 

"Ми задоволені тим, що йде процес консультацій на двосторонній основі, що відбулась довгоочікувана чергова зустріч політичних радників… Але коли з Києва спочатку йдуть заяви, що виконання "Мінська" буде означати розвал України, а потім заява МЗС, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе - дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні", - прокоментував Пєсков. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував посередництво для перемовин між Україною і Росією, та повторив цю пропозицію під час візиту до Києва. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський висловив йому подяку за цю ініціативу. 

Читайте також: "Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною",

а також: Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі.

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