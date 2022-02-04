Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна направила уряду Німеччині список необхідного озброєння - ЗМІ

П'ятниця, 4 лютого 2022, 16:42
Україна направила уряду Німеччині список необхідного озброєння - ЗМІ
Будівля Бундестагу в Берліні. Фото: Getty Images

Посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Süddeutsche Zeitung, яке ознайомилося з документом

Видання зазначає, що лист, копія якого надійшла також до Міністерства оборони, є сумішшю заклику про допомогу та списку побажань. У ньому детально перераховано ті оборонні засоби, на які Україна сподівається від Німеччини.

Реклама:

"Тепер у уряду є список бажань, який починається словами "Боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "Боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)". Зокрема, Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї,  переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження", - пише видання.

У списку також є транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

Крім того, Україна просить цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори. Згідно зі списком, Україні також потрібні машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, а також протимінні системи.

ВІДЕО ДНЯ

Однак на цьому потреба "не вичерпана", йдеться у примітці, і список ще можна доповнювати. Наголошується, що усі запити є "системами зброї оборонного характеру". Через "надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії" Київ просить розглянути цю заявку якомога швидше.

Як відомо, уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Росією може призвести до ескалації з боку Москви.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правдиНімеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Теми: зброяНімеччинаМіноборонивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
зброя
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: