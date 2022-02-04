Україна направила уряду Німеччині список необхідного озброєння - ЗМІ

Посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Süddeutsche Zeitung, яке ознайомилося з документом

Видання зазначає, що лист, копія якого надійшла також до Міністерства оборони, є сумішшю заклику про допомогу та списку побажань. У ньому детально перераховано ті оборонні засоби, на які Україна сподівається від Німеччини.

"Тепер у уряду є список бажань, який починається словами "Боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "Боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)". Зокрема, Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження", - пише видання.

У списку також є транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

Крім того, Україна просить цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори. Згідно зі списком, Україні також потрібні машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, а також протимінні системи.

Однак на цьому потреба "не вичерпана", йдеться у примітці, і список ще можна доповнювати. Наголошується, що усі запити є "системами зброї оборонного характеру". Через "надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії" Київ просить розглянути цю заявку якомога швидше.

Як відомо, уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Росією може призвести до ескалації з боку Москви.

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