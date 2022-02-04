Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки щодо стримування подальшої агресії РФ

Блінкен і Кулеба на зустрічі в Києві в травні 2021 року. ФОто: Getty images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США провели телефонну розмову в контексті триваючої напруженості з Росією.

Про це повідомили в МЗС України, передає "Європейська правда".

Під час розмови Блінкен поінформував українського колегу щодо підсумків своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ.

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"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та вихід цієї роботи на завершальний етап" - йдеться у повідомленні.

Крім того, вони обговорили динаміку переговорів у рамках Нормандського формату та висловили сподівання, що Російська Федерація продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.

Держсекретар також підтвердив роботу адміністрації Байдена щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України в умовах негативного впливу безпекових ризиків з боку РФ на її економіку.

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"Дмитро Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації щодо можливої підготовки Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення. Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері" - додали також в МЗС.

Нагадаємо, раніше видання Axios з посиланням на неназване джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Штати отримали інформацію про те, що Росія розглядає як привід для нападу на Україну поширення фейкового відео з зображенням нібито кривавої атаки українських збройних сил.