Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штати передали ДПСУ 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних районів

П'ятниця, 4 лютого 2022, 18:52
фото: посольство США

Сполучені штати передали Держприкордонній службі 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi.

Джерело: посольство США, ДПСУ

Дослівно: "Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав ДПСУ сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi.

Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі $20 мільйонів, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.

Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів".

Деталі: Повідомляється, що ця допомога INL для ДПСУ містить також інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

 

Українська правда
Теми: СШАПрикордонна службаавто
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
США
Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки щодо стримування подальшої агресії РФ
Нафта знову б’є семирічні максимуми через морози у США
США попередили Україну про фейкове відео Росії як привід для нападу - Кулеба
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...