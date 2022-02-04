Штати передали ДПСУ 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних районів

Сполучені штати передали Держприкордонній службі 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi.

Джерело: посольство США, ДПСУ

Дослівно: "Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав ДПСУ сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi.

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Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі $20 мільйонів, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.

Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів".

Деталі: Повідомляється, що ця допомога INL для ДПСУ містить також інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.