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Перші військові підсилюючого контингенту США прибули до Німеччини

П'ятниця, 4 лютого 2022, 19:14

Перші американські військові для посилення союзників по НАТО у Східній Європі та Німеччині на тлі нарощування російської армії на кордоні України прибули до Німеччини.

Про це повідомило у п'ятницю Європейське командування американських військ, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Сьогодні до Вісбадена прибули солдати 18-го повітряно-десантного корпусу", - сказав речник командування, додавши, що вони створять штаб у Німеччині для підтримки 1700 десантників, які мають бути відправлені в Польщу.

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"Це перші з 2000 солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про переміщення додаткових сил зі США до Європи на підтримку наших союзників по НАТО", - заявили в командуванні.

За даними Пентагону, ескадрилья Stryker у складі близько 1000 військовослужбовців США, що базується в німецькому місті Вільсек, буде відправлена ​​до Румунії, а близько 1700 військовослужбовців, в основному з 82-ї повітряно-десантної дивізії  з Форт-Брегг у Північній Кароліні будуть розміщені у Польщі.

Крім того, 300 інших військовослужбовців з Форт-Брегг будуть розміщені у Німеччині.

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Сполучені Штати заявили в середу, що направлять майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити Східну Європу від можливого поширення кризи через зосередження російських військ поблизу України. При цьому до Румунії будуть переміщені 1000 американських військових, які вже перебувають у Європі.

Росія заперечила плани вторгнення в Україну. У четвер Москва звинуватила Вашингтон у ігноруванні його закликів послабити протистояння.

В МЗС РФ назвали "деструктивним кроком" рішення США перекинути до Європи додаткові кілька тисяч військових, заявивши, що це посилює напругу.

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