В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого здійснить свій перший візит до України.

Про це повідомили в Офісі президента, передає "Європейська правда".

"14 лютого відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом" - йдеться у повідомленні.

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В ОП наголосили, що Німеччина є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату.

"Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи" - заявили в Офісі президента.

Видання Sueddeutsche Zeitung напередодні повідомило, шо Шольц планує візит в Київ 14 лютого, а наступного дня, 15 лютого, поїде в Москву.

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Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон 7-8 лютого, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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