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Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

П'ятниця, 4 лютого 2022, 21:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
gettyimages

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання про розширення чи не розширення Альянсу стосується виключно права суверенних держав обирати власний шлях, яким рухатися.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив в ефірі каналу MSNBC, коментуючи вимогу Росії і Китаю щодо не розширення Альянсу.

"Це не про розширення НАТО, це про право кожної суверенної нації обирати власний шлях, чи хоче вона належати до НАТО, чи ні. НАТО поважає ці вільні суверенні рішення і НАТО ніколи не примушував жодну країну до нашого Альянсу, але багато країн через демократичний процес вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО" - заявив Столтенберг.

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Він наголосив, що розширення НАТО в останні десятиліття стало великою історією успіху. "Країни Центральної і Східної Європи приєдналися до Альянсу, кількість членів майже подвоїлась з кінця холодної війни. Це було поширенням демократії і свободи у Європі" - сказав генсек.

"Тому йдеться про повагу до незалежного вибору незалежних країн не повертатися до епохи сфер інтересів, коли великі держави вирішували, що інші можуть робити або не можуть" - наголосив він.

Як повідомлялося, Китай підтримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки" від Заходу у спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі лідерів у Пекіні.

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Теми: НАТОКитайРосія
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