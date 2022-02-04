Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

П'ятниця, 4 лютого 2022, 22:38
gettyimages

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання про розширення чи не розширення Альянсу стосується виключно права суверенних держав обирати власний шлях, яким рухатися.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив в ефірі каналу MSNBC, коментуючи вимогу Росії і Китаю щодо не розширення Альянсу.

"Це не про розширення НАТО, це про право кожної суверенної нації обирати власний шлях, чи хоче вона належати до НАТО, чи ні. НАТО поважає ці вільні суверенні рішення і НАТО ніколи не примушував жодну країну до нашого Альянсу, але багато країн через демократичний процес вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО" - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що розширення НАТО в останні десятиліття стало великою історією успіху. "Країни Центральної і Східної Європи приєдналися до Альянсу, кількість членів майже подвоїлась з кінця холодної війни. Це було поширенням демократії і свободи у Європі" - сказав генсек.

"Тому йдеться про повагу до незалежного вибору незалежних країн не повертатися до епохи сфер інтересів, коли великі держави вирішували, що інші можуть робити або не можуть" - наголосив він.

Як повідомлялося, Китай підтримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки" від Заходу у спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі лідерів у Пекіні.

Теми: НАТОКитайРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
Резніков запевняє, що наступ військ з Білорусі найменш можливий
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
Fitch погіршило прогноз рейтингу України через агресію Росії
Канада відправила в Україну військову допомогу
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...