Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела низку обмежувальних заходів

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на екстреному засіданні у п'ятницю ввечері запровадила обмежувальні заходи, спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова голови НКРЕКП Валерія Тарасюка: "На сьогодні у зв'язку із профіцитом, несподіваним чи очікуваним, у зв'язку з увімкненням 15 атомних блоків почали здійснюватися дії на ринку, які ми не можемо вітати.

Хтось може називати це зловживанням. Можливо, це сильне слово, але той факт, що внутрішньодобовий ринок (ВДР) у нас за обсягами вже зрівнюється з ринком "на добу вперед" (РДВ), це точно нездорова ситуація.

Тому ми ухвалили рішення відрегулювати її", – сказав під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Деталі: Відповідні зміни внесені до карантинної постанови № 766 від 8 квітня 2020 року.

Таким чином, комісія тимчасово (до 28 лютого) встановила мінімальне цінове обмеження на ВДР на рівні 10% від ціни РДВ, що починає діяти із 5 на 6 лютого.

Крім того, комісія повернулася до алгоритму розрахунку плати за небаланси на рівні 115% ціни РДВ.

Згідно з її рішенням, за наявності профіциту системи в ОЕС адміністратор розрахунків при списанні коштів за небаланси застосовує ціну платежу за негативний небаланс на рівні 115% ціни РДВ.

"Причина – бачимо зростання розміру балансуючого ринку, що є нездоровим, і тому збільшуємо відповідальність. Поки що з 5% до 15%, але далі прийматимемо рішення залежно від ситуації", – пояснив Тарасюк, вказавши, що ця норма набуває чинності з неділі, 6 лютого.

Наступним кроком НКРЕКП стало запровадження практики перевірки походження обсягів продажу е/е на добу поставок у заявках на продаж учасників РДВ/ВДР, що набирає чинності з понеділка, 7 лютого.

"Це продовження нашої політики боротьби з торгівлею повітрям. Ми даємо таке право "Оператору ринку". Закликаємо всіх учасників співпрацювати між собою та з нами", – зазначив голова комісії.

Нагадаємо: Системний оператор звернувся до Кабміну, Міненерго, НКРЕКП, РНБО, СБУ та Мінфіну з проханням посприяти у вирішенні питання погашення боргу "Д.Трейдінг" в 1,037 млрд гривень перед "Укренерго". У "Д.Трейдінг" вважають механізм плати за передачу електроенергії під час експорту незаконним.