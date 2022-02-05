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Fitch погіршило прогноз рейтингу України через агресію Росії

Субота, 5 лютого 2022, 00:58
Fitch погіршило прогноз рейтингу України через агресію Росії
фото: Getty Images

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B".

Джерело: реліз Fitch Ratings, Інтерфакс-Україна

Дослівно Fitch Ratings: "Очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу нашого попереднього огляду у серпні".

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"Існує високий ступінь невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що виріс, відображає тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США".

Деталі: Fitch Ratings зазначає, що прогноз "стабільний" частково відображає базовий сценарій агентства, згідно з яким повномасштабного військового конфлікту з Росією вдасться уникнути, а дещо більший доступ України до фінансування МФО та на двосторонній основі разом із макростабільністю, зміцненням фіскальних та валютних резервів дозволить у 2022 році пом'якшити наслідки у ситуації, що склалася.

Воно частково аргументує свій базовий варіант відсутності повномасштабного військового вторгнення ймовірними економічними, військовими та геополітичними витратами і ризиками для Росії, відсутністю твердої підтримки таких дій усередині країни та, меншою мірою, потенціалом для деяких обмежених політичних поступок – на противагу невизначеній стратегічній вигоді.

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"Однак ми очікуємо на тривалий період підвищеної напруженості та ризику і бачимо дещо вищу ймовірність проведення більш обмежених військових операцій, таких як на Донбасі", – зазначає агентство.

Що передувало: Агентство Fitch Ratings у серпні 2021 року поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B". 

Теми: економікарейтинг
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